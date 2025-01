“Guardate chi c’è”: l’Inter sui social racconta il ritorno di Pavard

In un post su X il club nerazzurro ha pubblicato la foto del francese che è tornato ad allenarsi in gruppo

Si era fermato nella gara di Champions League contro il Lipsia per una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra ed è out da allora, da fine novembre.Benjamin Pavard ha recuperato dall'infortunio ed è tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo. Una buona notizia considerato che Acerbi non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni e che si è fermato ora Bisseck che non verrà probabilmente rischiato col Venezia. De Vrij, che ha recuperato dagli acciacchi della Supercoppa, e Bastoni stanno facendo gli straordinari. Il recupero di Pavard in questo senso è un sollievo.