Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Acerbi prosegue il percorso di rientro. Il difensore ha svolto a parte la seduta, ma a ritmi più sostenuti. C'è una piccola possibilità che si giochi la possibilità di andare in panchina a Venezia. Calhanoglu e Correa hanno svolto lavoro a parte e terapie, per loro non verrà corso alcun rischio. Bisseck ha lavorato a parte perché era ancora affaticato, la sua situazione migliora ma al momento non si è allenato col resto del gruppo. A disposizione, invece, Pavard e Thuram.