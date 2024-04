Pavard: “Festa scudetto incredibile, non la scorderò mai”. E poi il coro…

Benjamin Pavard esulta per la vittoria dello scudetto dell’Inter e della seconda stella: ecco il post su Instagram del difensore francese

Benjamin Pavard esulta per la vittoria dello scudetto dell’Inter e della seconda stella. Ecco il post su Instagram del difensore francese dopo la festa di ieri: “Scudetto Dump ⭐️⭐️

Èèèèè per la gente cheeeee ammaaaaa soltanto te ! Una festa incredibile non me la scorderò mai ”, le sue parole.