Inter, Perisic aggiorna il proprio profilo Instagram e svela… il proprio numero di maglia

E’ ormai iniziata una seconda vita all’Inter per Ivan Perisic. Il Bayern Monaco, nonostante l’ottima stagione del croato, ha deciso di non riscattarlo: di conseguenza l’esterno è tornato ad Appiano e si è messo a disposizione di Antonio Conte. Intanto lo stesso classe ’89 ha aggiornato la propria bio sul suo profilo Instagram reinserendo il club nerazzurro come squadra d’appartenenza e svelando il suo nuovo numero di maglia: vestirà infatti la numero 14 che prima era di Radja Nainggolan. Tutto fa pensare dunque che i due si siano scambiati i numeri e che il belga indosserà la 44, già utilizzata nel suo primo anno a Roma.