Le nuove dichiarazioni di Massimo Moratti su Calciopoli hanno generato ovviamente un polverone tra gli juventini negazionisti. Peccato che ci siano sentenze su sentenze a certificare come Calciopoli rappresenti il peggiore scandalo della storia sportiva d'Italia e non solo.

Lo conferma anche Maurizio Pistocchi, che spalleggia Moratti: "Massimo Moratti dice la verità, e solo chi c’era e ha vissuto quei giorni e quegli anni può saperlo. Ma di fronte all’evidenza di fatti sanzionati dalla giustizia sportiva e ordinaria oggi come allora c’è chi per interesse chiude gli occhi e si tappa le orecchie, o finge di non sapere quello che tutti sanno.