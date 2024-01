ESCLUSIVA FCIN1908 / Calciopoli, perde anche Moggi: dovrà pagare 50.000 euro all’Inter

È notizia ufficiale di queste ore che il Consiglio di Stato ha scritto la parola fine sui ricorsi presentati dalla Juventus sull'infinito fronte Calciopoli, dopo la rinuncia da parte della società bianconera dell'ultimo ricorso. La Juventus era andata in causa stimando una richiesta di danni di 443 milioni di euro per l'assegnazione dello scudetto 2005/06 all'Inter. A livello di giustizia ordinaria iniziò tutto il 7 novembre 2011. Da lì in poi si susseguirono i ricorsi della Juventus, respinti nelle varie sedi. E per chiudere la vicenda abbiamo dovuto attendere il 2023/24. In quanto rinunciante il club bianconero sarà tenuto a pagare le spese processuali a Figc e Inter (5 milioni per parte). Ma la definitiva archiviazione da parte della Juve della sua battaglia più ossessionata e aspra di questi ultimi anni non è l'unico fatto degno di nota.