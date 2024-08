Maurizio Pistocchi ha le idee chiare su Antonio Conte: "Bravo allenatore ma con una idea sola in testa. E non sempre è meravigliosa". Il nuovo tecnico del Napoli ha iniziato il campionato in salita. La sconfitta con il Verona ha avvilito l'ambiente partenopeo e Conte non ha utilizzato mezzi termini per descrivere la debacle: "Alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve, questa è la cosa più preoccupante in assoluto, al di là del risultato, non abbiamo reagito. Ci siamo sciolti e penso sia la cosa più brutta per me che mi prendo tutte le responsabilità, è fuori dubbio".