Calciopoli, Pistocchi difende l’Inter: “Tutti telefonavano, uno chiedeva. E non era…”

In questi giorni il giornalista ha sottolineato la gravità del caso Var sul fallo di Pjanic in Inter-Juve. E ai tifosi bianconeri che non accettano le sentenze di Calciopoli ha risposto per le rime.

Redazione1908

Ancora una volta Maurizio Pistocchi si è sentito in dovere di rispondere ai tifosi che millantavano un presunto coinvolgimento dell'Inter nella vicenda Calciopoli. A distanza di anni, una parte della tifoseria (quella bianconera) si rifiuta di accettare le sentenze ribadite in ogni ordine e grado. A tutti questi tifosi Pistocchi ha ricordato: "L'Inter non ha subito nessun processo. Tutti telefonavano, uno solo chiedeva e otteneva. E non era Facchetti. Le telefonate ai designatori non erano vietate, mentre suggerire arbitri e griglie sì. Le intercettazioni che riguardavano Facchetti furono esaminate nel corso del dibattimento ordinario e ritenute non rilevanti".