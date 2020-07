Pistocchi: “Voglio bene a Sinisa, ma stavolta ha esagerato. Non capisco due cose, Caressa…”

Sinisa Mihajlovic è sbottato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con il Sassuolo, ritornando a parlare della vittoria di San Siro. Le parole del tecnico sono state piuttosto forti e hanno destato una serie di reazioni, tra le quali anche quella di Maurizio Pistocchi. Ecco il pensiero del giornalista di Sportmediaset: “Mi spiace, ma Sinisa, al quale voglio bene, questa volta ha esagerato. Primo non capisco perché debba mettere in mezzo Benedetta, persona deliziosa, per criticare suo marito. Secondo, perché Fabio Caressa fa delle scelte giornalistiche, e ne risponde alla rete, e all’editore”.