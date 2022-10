Pistocchi a Capello: “Preparava le partite sugli avversari, non sugli arbitri? Di quelli…”

Fabio Capello ha commentato l'esito delle partite di questa ultima giornata di campionato negli studi di Sky. Una sua dichiarazione in merito agli arbitri non è sfuggita a Maurizio Pistocchi, che l'ha commentata ironizzando sui social: "Capello al Club “Io preparavo le partite sugli avversari, non sugli arbitri”. Vero: di arbitri si occupava qualcun altro". Il giornalista sportivo ha poi aggiunto la foto di Luciano Moggi, alludendo chiaramente al processo di Calciopoli.