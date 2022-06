Radu, il futuro è lontano da Milano? Intanto il portiere è al centro delle voci di gossip

Non solo voci di calciomercato per il portiere nerazzurro, ma anche voci di gossip su una presunta storia d'amore

Andrei Radu potrebbe salutare l'Inter in questa lunga e calda sessione di calciomercato. Il portiere nerazzurro vaglierà le offerte, l'idea più probabile è che vada via con la formula del prestito. Intanto il nome di Radu è finito sotto i riflettori di media e giornali che si occupano di gossip per una presunta frequentazione con una ex Miss Italia... (LEGGI QUI)