Rami-Di Maria, alta tensione. Interviene la moglie dell’argentino: “Ángel può…”

La finale si è conclusa sul campo 12 giorni fa, ma la sfida tra argentini e francesi si gioca ancora sui social come testimoniato dallo scontro tra Adil Rami e Ángel Di Maria. Il francese ha criticato l'atteggiamento ai festeggiamenti di 'Dibu' Martínez . "La più grande merda del calcio, la più odiata", un commento che non è piaciuto al giocatore della Juve. "Dibu è il miglior portiere del mondo, vai a piangere da un'altra parte", la risposta.

Non si è fatta attendere la replica del francese attraverso una storia su Instagram dove si vede un Di Maria in lacrime in diverse occasioni: "Mi insegnerai a piangere, Angel?". Ebbene, la risposta non si è fatta attendere, anche se questa volta è entrata in gioco un'altra protagonista, Jorgelina Cardoso, la moglie di Di Maria. "Ángel può insegnarti a piangere, a trattare una donna come un gentiluomo e a segnare gol nelle finali".