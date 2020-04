Ravezzani: “Lukaku disse che la A si è fermata dopo positività di uno juventino. Mi chiedo…”

Hanno fatto molto rumore le parole rilasciate ieri dall’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, con cui il belga raccontava di una rosa nerazzurra in pratica interamente malata a dicembre, con febbre e tosse, sintomi che in queste tragiche settimane abbiamo imparato essere riconducibili al coronavirus. Su Twitter, Fabio Ravezzani ha criticato lo stesso Lukaku, scrivendo:

“Lukaku due settimane fa sosteneva che in Italia il campionato si è fermato solo perché han trovato uno juventino positivo. Ora afferma che 23 giocatori su 25 dell’Inter per lui avevano il Covid. Perché non l’ha detto subito?“.