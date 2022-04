Ravezzani: “L’Inter dimostra di aver cambiato marcia nel momento decisivo. Quello…”

Su Twitter il giornalista commenta la vittoria dell'Inter contro la Roma

L'Inter centra la quinta vittoria consecutiva e per una notte torna in vetta. I nerazzurri hanno battuto la Roma 3-1 grazie alle reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro. Fabio Ravezzani su Twitter commenta la vittoria della squadra di Inzaghi: "L’Inter dimostra di aver cambiato marcia nel momento decisivo. Quello che serve per vincere lo scudetto, quello che sta mancando alle concorrenti dirette. Il calcio resta un mistero insondabile, ma in questo momento è favoritissima".