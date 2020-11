Ravezzani: “L’Inter preoccupa. Conte sbaglia formazione. E Marotta nel prepartita ha messo…”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, vede il bicchiere mezzo vuoto per l‘Inter, nonostante la vittoria per 4-2 dei nerazzurri contro il Torino a San Siro. Il giornalista ha infatti puntato il dito sia contro Antonio Conte, sia contro i giocatori:

“L’Inter non cresce nel gioco e questo preoccupa. Conte sbaglia la formazione, i giocatori l’approccio. Solo quando si passa dagli schemi all’assalto crolla il fragile muro granata. Ma così non va. Barella sempre super, male Vidal. Eriksen messo in vendita da Marotta nel pre gara“.