Il giornalista commenta la scelta della Juve di licenziare il tecnico, che non ci sta, per giusta causa

È finita come peggio non poteva l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L'allenatore toscano, esonerato dopo le sceneggiate del post Juventus-Atalanta di Coppa Italia, si è visto recapitare una lettera di licenziamento per giusta causa. Allegri ha già fatto sapere che non ci sta. Il tecnico è pronto dunque a impugnare tale decisione da parte della Juventus: proverà a difendersi nelle sedi competenti per ottenere l'annullamento di una decisione che ritiene inopportuna.