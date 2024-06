Juventus-Allegri, volano stracci: arriva il licenziamento per giusta causa

Non poteva finire peggio il rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus. L'allenatore toscano, esonerato dopo le sceneggiate del post Juventus-Atalanta di Coppa Italia, secondo quanto riporta Sky Sport, si è visto recapitare una lettera di licenziamento per giusta causa. Questo porterebbe alla conclusione immediata del rapporto, privando Allegri dell'ingaggio previsto da un ulteriore anno di contratto che avrebbe avuto con il club bianconero.

Allegri ha già fatto sapere che non ci sta. Il tecnico è pronto dunque a impugnare tale decisione da parte della Juventus: proverà a difendersi nelle sedi competenti per ottenere l'annullamento di una decisione che ritiene inopportuna. Dopo otto anni, divisi in due lunghe parentesi, non poteva concludersi in maniera peggiore il suo matrimonio con la Juventus. Il club, da parte sua, potrebbe addirittura arrivare a chiedere eventuali danni d'immagine.