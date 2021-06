“Già tanto che vi paghino per giocare a calcio”, Regina Baresi risponde agli insulti

In che anno siamo? A giudicare dagli insulti indirizzati a Regina Baresi nel Medioevo. La giocatrice nerazzurra, che ha da poco annunciato il suo ritiro, ha pubblicato una serie di affermazioni dispregiative e sessiste.

Non mancano, purtroppo, le voci di persone ignoranti che approfittano dei social per insultare e sminuire le persone che vogliono offendere. E' successo anche a Regina Baresi, che ha deciso di pubblicare gli insulti: "E tu vorresti guadagnare come gli uomini? Guarda pensa a quello che dici. Il calcio è quello maschile. E' già tanto che vi pagano per giocare a calcio, voi donne. Quindi stai muta". La ex giocatrice dell'Inter ha commentato così: "Genio del 1900! Ah no, siamo nel 2021...".