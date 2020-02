Non accenna a spegnersi la polemica scaturita dopo Juventus–Fiorentina, che ha visto andare in scena un botta e risposta tra Commisso e Nedved. Toni accesi e per nulla accomodanti. Sandro Piccinini, giornalista sportivo, non ha esitato a condannare il vice presidente Pavel Nedvev, che in passato è stato anche multato dopo aver avuto da ridire con un arbitro. Ma il figlio di Pavel ha voluto difenderlo con una risposta molto pesante sui social…