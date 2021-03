Eder al San Paolo, l’ex Inter: “Un privilegio indossare questa maglia. Grazie tifosi”

Oggi il San Paolo ha ufficializzato l'arrivo di Eder. Su Instagram il giocatore ha voluto mandare un messaggio ai tifosi

Oggi il San Paolo ha ufficializzato l'arrivo di Eder . Il 34enne ex Inter ha firmato un contratto che lo lega al club brasiliano fino al 31 dicembre 2022. Con un lungo messaggio su Instagram, l'attaccante ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi: "Sono molto felice di tornare in Brasile e di poter mostrare il mio calcio in un grande club brasiliano. È un privilegio indossare la maglia del San Paolo".

"Ringrazio la dirigenza per la loro ospitalità, e soprattutto i tifosi del San Paolo per i messaggi di sostegno e fiducia che ho ricevuto, anche in questo difficile momento di restrizione. Sono a completa disposizione dell'allenatore e della squadra per fare un ottimo lavoro".