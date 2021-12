Sanchez compie 33 anni, Vidal: “Auguri fratellino. Una vita insieme”

Oggi il Niño compie 33 anni e non potevano mancare gli auguri da parte del suo connazionale e amico

Oggi Alexis Sanchez compie 33 anni. Per l'attaccante cileno, che sta attraversando un ottimo momento di forma, è il terzo compleanno in maglia nerazzurra. Tanti i messaggi di auguri per il Niño e non potevano mancare quelli del suo connazionale e amico Arturo Vidal: "Buon compleanno fratellino. Ti auguro una splendida giornata e mille benedizioni per oggi e sempre!!! Una vita insieme".