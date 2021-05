Inter campione d’Italia, tutta la gioia di Hakimi: “Questa è la mia squadra”

Il giocatore nerazzurro esulta per la vittoria dello scudetto

È stato uno dei protagonisti di questa cavalcata incredibile che ha portato l'Inter a conquistare lo scudetto numero 19. Achraf Hakimi è stato il grande colpo del mercato nerazzurro e ha conquistato i tifosi a suon di gol e assist. Sui social il marocchino esulta per il grande traguardo conquistato: "Campioni D'Italia. This is my team! Forza Inter".