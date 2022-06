Sensi cambia look, poi a cena nel nuovo locale di Lautaro: “In bocca al lupo”

Una cena nel ristorante del compagno di squadra. Stefano Sensi e sua moglie Giulia Amodio ieri, dopo essersi rifatti il look, hanno deciso per una serata nel nuovo locale inaugurato in centro a Milano da poco, di proprietà di Lautaro Martinez e della compagna, Agustina Gandolfo.

Il giocatore, rientrato dal prestito alla Samp, si è tinto di biondo i capelli. Poi è passato dall'amico per una cena in famiglia e alla fine si è messo in posa con il compagno argentino e gli ha fatto l'in bocca al lupo per la sua nuova attività.