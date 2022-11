Sensi si fa male, il messaggio di Calhanoglu: “Non mollare, sei numero uno”

"Rivoglio il campo". Stefano Sensi si è fatto coraggio anche sui social. L'ultimo infortunio, una frattura malleolo-peroneale, richiederà un intervento chirurgico che lo allontanerà per qualche mese dal campo. Tantissimi i messaggi di vicinanza arrivati al giocatore di proprietà Inter, in forza al Monza, e tra questi spicca quello di un giocatore nerazzurro, Calhanoglu. Il turco ha scritto al suo ex compagno: "Sei il numero uno, Stefano. Ti voglio bene, amico mio. Non mollare".