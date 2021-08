Serie A 2021/2022 al via: per la Lega Barella uomo copertina dell’Inter

Nell'immagine della Lega della nuova Serie A 2021/2022 è Nicolò Barella l'uomo copertina dell'Inter di Simone Inzaghi

La Serie A 2021/2022 prende ufficialmente il via alle 18:30. Subito in campo l'Inter di Simone Inzaghi, che debutta in una gara ufficiale sulla panchina dei campioni d'Italia.