Serie A, Spalletti è guarito dal Covid-19: l’annuncio del Napoli

L'allenatore del Napoli è risultato negativo all'ultimo tampone e sarà in panchina nella sfida contro la Sampdoria

Dopo quella della negativizzazione di Osimhen, arriva un'altra buona notizia in casa Napoli. Come comunicato dal club partenopeo attraverso il profilo Twitter, Luciano Spalletti è guarito dal Coronavirus.

L'allenatore del Napoli sarà regolarmente in panchina in occasione della sfida in programma oggi e valida per il 21esimo turno di Serie A contro la Sampdoria allo Stadio 'Diego Armando Maradona'.