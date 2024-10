Il sindaco annuncia l'arrivo di Morata, Alvaro cambia casa

L'annuncio del sindaco di Corbetta (nel perfetto stile di Fabrizio Romano) ha chiaramente attirato l'attenzione di tutti. "ALVARO MORATA E' DI CORBETTA, HERE WE GO! ✅No non è un pesce d'aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! 🎉Il bomber spagnolo, neo acquisto del #Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo sapete, sono un tifosissimo dell' Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta! 🤝E come direbbe Fabrizio Romano ...🚨ALVARO MORATA SI TRASFERISCE A CORBETTA, HERE WE GO!".