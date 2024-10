A gennaio 2023 Milan Skriniar era ancora un giocatore dell' Inter , ma il tema del suo rinnovo rappresentava già un tema spinoso per tutto l'ambiente. L'ombra del Psg aleggiava nemmeno troppo in lontananza. Proprio in queste ore, si è tornati a parlare della vicenda Skriniar a causa dell'inchiesta sugli ultras e sulle curve milanesi. Le intercettazioni emerse riguardano anche un presunto incontro tra due esponenti della Curva Nord e il difensore slovacco.

L'incontro con la Curva Nord lascia agli esponenti del tifo nerazzurro pochi dubbi sulla possibilità di rinnovo di Skriniar con l'Inter. "Comunque va via... al 100% ha già deciso, hai visto che gli tremava la voce... aveva un po' di paura", dice Nepi. Ferdico aggiunge: "Aveva paura quando ha iniziato... poi si è lasciato andare... però c'ha messo la faccia... si è presentato". Queste le parole lette nelle intercettazioni diffuse in questi giorni. Non c'è stato alcun commento da parte di Skriniar, ma la moglie ieri ha pubblicato un messaggio parecchio enigmatico e pungente: "Non pensate di conoscerci. Conoscete solo quello che vi permettiamo di sapere".