Vanni: “Da Spalletti e Conte a Inzaghi: l’Inter passa da 33 a 14.5 milioni”

L'analisi del giornalista sulle cifre percepite dagli allenatori nerazzurri negli ultimi anni, arrivando fino al nuovo tecnico Inzaghi

Simone Inzaghi da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha annunciato il suo arrivo in tarda mattinata e oggi il tecnico ha preso per la prima volta contatto con il mondo Inter. Inzaghi ha firmato un contratto biennale, fino al 2023 e dell'aspetto economico dell'ingaggio ha parlato Franco Vanni, giornalista di Repubblica, attraverso il suo profilo Twitter: "Al netto dei bonus, e arrotondando: nella stagione appena conclusa l'Inter ha pagato circa 24.5 milioni lordi per Conte + 8.5 lordi per Spalletti. In quella che comincia, secondo quanto trapela, ne spenderà 7.5 lordi per Inzaghi, oltre ai 7 di buonuscita a Conte. Da 33 a 14.5".