Spalletti sulla ripresa del campionato: “Io lo vedrò dalla mia Scala del Calcio. Per noi che…”

Un messaggio di amore quello che Luciano Spalletti ha indirizzato a tutti gli appassionati di calcio in occasione della ripresa del calcio italiano (domani con la Coppa Italia, e subito dopo con il campionato). “Il calcio è il cuore del mondo/e per noi che lo amiamo/il suo battito è bello/anche da casa…/io lo vedrò dalla mia SCALA DEL CALCIO”. E che Scala del Calcio quella di Luciano. In una suggestiva foto il tecnico è immerso nella natura e circondato dalle maglie dei campioni che ha allenato. In attesa di tornare a dirigerne altri…