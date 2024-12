"Il presidente Marotta ha fatto un'intervista parlando di Gerry Cardinale. Gerry Cardinale non ha fatto un'intervista parlando del presidente Marotta, non ha fatto un'intervista, non ha fatto un'intervista parlando dell'Inter. La conferenza a porte chiuse che è stata fatta a settembre alla Harvard Business School era stata fatta schierando tutti i vertici dirigenziali del Milan, sapendo che quei contenuti, che quelle considerazioni sarebbero rimaste materia di studio. Si sapeva che a dicembre sarebbero state, dopo l'elaborazione pubblicata dal sito della Harvard Business School, e acquistabili a pagamento, usufruibili per motivi di studio. Per pubblicarle, per tradurle, per pubblicarle sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva di Harvard.