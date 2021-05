Inter, Tancredi Palmeri: “Adesso capisco una cosa. Con un gruppo simile minacciano…”

Il giornalista commenta le voci notizie negative che nei giorni scorsi sono uscite sull'Inter

Ieri, subito dopo la partita, i riflettori si erano spostati non sulla vittoria dei nerazzurri come normale che fosse, ma sul botta e risposta tra Conte e Lautaro. Un modo per trovare subito una polemica finita ancora prima di iniziare. "CAOS INTER! CLICCA SUL VIDEO DOVE CONTE E LAUTARO SI MENANO E LUKAKU INSTIGA! (Capisco che in molti non vedano l’ora di disgregarsi dell’Inter, perché con un gruppo simile minacciano di aprire un ciclo per gli anni a venire)", ha commentato su Twitter Tancredi Palmeri.