Il calciatore si sta allenando anche in vacanza a Los Angeles e nei giorni scorsi aveva indossato la maglia della società messicana

Marcus Thuram si è allenato in questi giorni di vacanza a Los Angeles. In uno dei video condivisi con i follower aveva una maglia gialla con una scritta rossa, quella del Club America. Si tratta di una società della prima divisione messicana. E il gesto del giocatore nerazzurro è stato molto apprezzato dal club che lo ha taggato in una stories su Instagram.