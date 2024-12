Thuram, gol al Como e esultanza grintosa. L’Inter: “Lei che belva si sente?”

È uno dei programmi del momento. E all'Inter è il momento di Marcus Thuram . Così, dopo il due a zero rifilato al Como la società nerazzurra ha celebrato la vittoria e l'ennesimo gol del francese in questa stagione con un meme riferito al programma di Rai2, Belve. Lo conduce la giornalista Francesca Fagnani (compagna del direttore del tg di LA7 e tifosissimo interista Enrico Mentana.ndr) che ai suoi ospiti chiede sempre 'Lei che belva si sente'.

I responsabili dell'area social del club nerazzurro hanno pensato alla 'tigre' e hanno pensato di accostare il meme della conduttrice con la foto dell'esultanza dell'attaccante nerazzurro che si è tolto la maglietta e ha mostrato i muscoli a San Siro. In 21 presenze totali, 13 gol segnati e 12 in campionato (con sei assist). Muscoli e numeri da 9. 9 in pagella.