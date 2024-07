Incetta di like dai tifosi interisti per l'attaccante nerazzurro che mentre si gode gli ultimi giorni di vacanza ha già la testa al nerazzurro

È la maglia col vecchio stemma, con una sola stella e il simbolo della Coppa Italia parallelo a quello della Nike, la divisa della stagione 2005-2006. È la numero 10 di Adriano, l'Imperatore, idolo di Marcus Thuram. Il calciatore nerazzurro è ancora in vacanza e porta sempre con sé la sua Inter. E si mostra in bicicletta con la maglia dell'ex attaccante. Di lui ha detto: «Adriano, mi piaceva tutto quello che faceva in campo e ho sempre sognato di essere un giorno un attaccante come lui».