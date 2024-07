La sensazione, vedendolo al Porto e in queste due prime sgambate in nerazzurro, è che l'iraniano sia più portato di Arnautovic a entrare pure a gara in corso, ma l'obiettivo del "Principe di Persia" è quello di conquistare un posto da titolare. Che poi, in una squadra come l'Inter, è relativo. Non ci sono solo 11 titolari e le loro alternative, Inzaghi avrà da affrontare molti impegni, nei primi mesi della stagione l'Inter giocherà di fatto tre partite a settimana e quindi sarà obbligato a ruotare i giocatori.