Social / Tifoso della Lazio scrive a Caicedo, il giocatore si emoziona: “Mi vengono…”

Sui social si torna a parlare di Caicedo. Un tifoso della Lazio ha condiviso un video relativo all'ex attaccante biancoceleste, rimpiangendolo: "Se penso a come è cominciato tutto e soprattutto se penso a come è finita posso dire che la storia di Caicedo è la classica storia da laziale. Quanto manchi". E l'ex giocatore della Lazio, che da gennaio a giugno ha giocato in prestito dal Genoa all'Inter, ha commentato emozionato: "Mi vengono i brividi". Genoa e Caicedo avevano sottoscritto un accordo annuale con una opzione da esercitare per i successivi due, che il club – retrocesso e impossibilitato a pagare un ingaggio da 2 milioni di euro – non ha esercitato. Il giocatore ha fatto ricorso ma il Collegio Arbitrale lo ha respinto dando ragione al club ligure: Caicedo non aveva infatti seguito l'iter corretto.