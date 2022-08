Turay firma per il Malmö e si perde il suo matrimonio: ma ecco il colpo di genio

Il giocatore avrebbe dovuto sposare la sua compagna in un matrimonio già organizzato da tempo, ma era in Svezia per firmare col Malmö

Ci sono storie a cui si fa fatica a credere. È il caso di di Mohamed Buya Turay, 27enne attaccante del Malmö. Il giocatore della Sierra Leone è passato qualche giorno fa ufficialmente al club svedese, accordo firmato in Svezia lo scorso 22 luglio. Nel mentre, in Sierra Leone, il 21 luglio, Turay avrebbe dovuto sposare la sua compagna in un matrimonio già organizzato da tempo. Impossibile essere in contemporanea in due posti a distanza di così poche ore. Così Turay ha mandato il fratello a sposare la sua compagna.