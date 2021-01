Udinese-Inter, Palmeri contro Maresca: “Giallo a Bastoni? Ci doveva essere il secondo per Arslan”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha criticato l’operato dell’arbitro Maresca durante la sfida tra l’Udinese e l’Inter alla Dacia Arena. Secondo lui il direttore di gara non ha confermato lo stesso metro di giudizio in due episodi del match: “Se c’era questo giallo per Bastoni, e c’era, allora ci doveva essere anche il secondo per Arslan“.

Il centrocampista dell’Udinese è stato sostituito nel primo tempo dopo aver rischiato l’espulsione con Gotti che l’ha rimpiazzato con Walace.