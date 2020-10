Inter, Vagiannidis pronto per la nuova avventura al Sint-Truiden: “Non vedo l’ora”

“Non vedo l’ora“. Georgios Vagiannidis ha pubblicato su Instagram la foto con la maglia del suo nuovo club, il Sint-Truiden. Come ha comunicato oggi l’Inter, il classe 2001 si trasferisce con la formula del prestito e raggiunge un altro calciatore di proprietà dell’Inter, Facundo Colidio.

Vagiannidis è carico e pronto per la nuova avventura: il calciatore greco va in Belgio per accumulare maggiore minutaggio e mettersi in mostra per poter conquistare in futuro una conferma da parte della dirigenza nerazzurra.