La nuova vita di Lazaro che saluta l’Inter e va a Torino con… la sosia di Kim Kardashian

Valentino Lazaro saluta l'Inter e si prepara ad una nuova importante avventura calcistica con il Torino. L'esterno austriaco lascia il club nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. All'Inter Tino non è riuscito a trovare spazio ma conta di ritagliarsene uno importante alla corte di Juric.

Nelle immagini che lo ritraggono nella sede del Torino per firmare il contratto il giocatore è accompagnato dalla sua fidanzata. Giorni fa la coppia ha postato alcuni scatti innamorati all'ombra del Duomo di Milano. "Mom and dad", ha scritto la modella insinuando il dubbio che siano in dolce attesa di un figlio. Lei si chiama Kami Osman, ha 25 anni ed è diventata famosa per la sua somiglianza con Kim Kardashian. Un amore svelato da poco sui social, ma che sembra già un legame piuttosto solido.