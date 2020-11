Ventola attaccato sui social: “A Dubai i giocatori hanno fatto il vaccino. Come se Barella…”

Nicola Ventola si è amareggiato non poco dopo aver letto le reazioni al suo post sul vaccino anti Covid. L’ex attaccante nerazzurro ha parlato della situazione negli Emirati Arabi che lui conosce bene perché vive a Dubai e lo ha voluto fare con un messaggio di speranza: “Questo post è stato annunciato il 3 Novembre 2020 da sua H.H. Prima di attaccare su un così delicato argomento bisogna sciacquarsi la bocca. Quello che ho detto nelle storie è un dato di fatto e cioè che il vaccino esiste negli Emirati Arabi. Documento quello che vedo, leggo e conosco 3 persone che lo hanno già fatto. Io non voglio far illudere o soffrire nessuno in questo momento così complicato anzi volevo dare speranza visto la serietà di questo popolo avendoci vissuto per quasi 5 anni. Funziona non funziona io non lo posso sapere… ma a me ripeto ha dato speranza. Ma purtroppo l’ignoranza e il voler far scoop e screditare di alcune persone ti fanno riflettere!! Che schifo!!! Io baso quello che ho detto su dati di fatto e speriamo che arrivi al più presto il vaccino non solo in Italia ma in tutto il mondo”.

Zenga è intervenuto per dargli sostegno: “Nic lascia perdere… non ne vale la pena.. un abbraccio”.

Ventola ha poi illustrato la situazione prendendo come esempio la nazionale degli Emirati Arabi, che ha già iniziato la somministrazione del vaccino: "Questa nazionale di calcio degli Emirati Arabi con 1 giocatore alla mia sinistra che ha fatto la storia di questo paese e che conosco bene. avrebbe fatto il vaccino 2 giorni fa tutti i giocatori. Per fare un esempio di questa foto è come se Donnarumma, Barella e Immobile avessero fatto vaccino 2 giorni fa. Questi sono fatti non chiacchiere e non penso siano personaggi così influenti che prendano per fare le cavie. Detto questo a me non mi viene in tasca niente e capisco pure come tutti voi che ci sono e ci saranno sempre delle nazioni che per potere economico saranno sempre avanti e questo nulla togliere al nostro amato paese che sta facendo ne sono certo il possibile per risolvere questa pandemia. Anzi ben venga che qualcuno con la sua forza acceleri le cose. Questi sono fatti e sono su tutti i giornali qui … era per dare una fottuta SPERANZA di cui noi tutti abbiamo bisogno non per fare polemica. Grazie".