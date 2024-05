La stagione dell’Inter è terminata con un pareggio in casa del Verona. Una partita per nulla noiosa, che ha visto i nerazzurri protagonisti soprattutto nel secondo tempo. Tra i ragazzi di Inzaghi che più si sono dimostrati pericolosi nel...

La stagione dell'Inter è terminata con un pareggio in casa del Verona. Una partita per nulla noiosa, che ha visto i nerazzurri protagonisti soprattutto nel secondo tempo. Tra i ragazzi di Inzaghi che più si sono dimostrati pericolosi nel match contro il Verona va sicuramente citato Davide Frattesi.

L'incubo

Frattesi ha giocato una partita bellissima, con inserimenti pericolosi e costanti, che hanno fatto fare gli straordinari a Perilli. Il centrocampista è più volte andato vicino al gol, che incredibilmente non è arrivato. Suo l'assist per uno dei gol messi a segno da Arnautovic. Una super prestazione, che gli ha lasciato l'amaro in bocca. Nella notte, infatti, Davide ha postato una riflessione ironica sui social taggando il bravissimo portiere del Verona, ieri protagonista in numerosi momenti della gara. "Non riesco a dormire stanotte. Ho gli incubi, Simone Perilli!".