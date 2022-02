Vidal: “Perso una battaglia importante, ma non la guerra. Ci renderà più forti”

Il messaggio del centrocampista nerazzurro postato sui social

Dopo aver dominato per 70', l'Inter getta via una grande occasione facendosi rimontare dal Milan. Al termine della gara, Arturo Vidal prova a caricare l'ambiente in vista delle prossime partite: "Abbiamo perso una battaglia importante, ma non la guerra, questo ci renderà più forti per ciò che verrà. Forza ragazzi".