Vidal: “Pegno d’amore per i miei figli, mi spingono a dare il massimo. Vamos Cile”

Il bel messaggio postato sui social dal centrocampista dell'Inter a poche ore dal prossimo impegno con la sua nazionale

Arturo Vidal è da sempre legatissimo alla sua famiglia. Dal ritiro del Cile, in attesa del delicato impegno col Brasile in programma stanotte, il pensiero del centrocampista dell'Inter va ai suoi tre figli. Questo il post condiviso sui social: "Ogni partita, ogni allenamento e ogni goccia di sudore non sono altro che il pegno d'amore per i miei 3 figli. Da quando sono entrati nella mia vita sono la forza che mi spinge a dare il massimo di me stesso. Li amo. Vamos Cile oggi".