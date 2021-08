Wanda: “Non perdono Maxi Lopez, Icardi uomo vero. I miei figli vorrebbero tornare in Italia”

Parla la moglie dell'ex interista: "I miei figli stanno bene a Parigi ma considerano l'Italia la loro vera casa"

"Ho messo in valigia le mie cose, i pannolini e con tre bambini piccoli sono tornata nel mio Paese, anche se sapevo che non sarebbe stato facile ricominciare a lavorare dopo una pausa così lunga. Certo, ci sono molte donne che riescono a far finta di niente e ad andare avanti. Ma io non ho potuto: il rispetto per me stessa non me l'ha permesso. Non mi meritavo un tradimento, ma sono un Sagittario e non mi faccio abbattere"