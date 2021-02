Wanda e l’amore per Icardi: “Cucino a tutte le ore e sono la migliore a letto: per il resto…”

Le confidenze intime di Wanda raccontano il suo amore per Mauro con un elenco di cose che la modella fa per lui. Il calciatore argentino non può lamentarsi...

Redazione1908

Wanda ha celebrato il suo amore per Mauro Icardi con una dedica speciale sui social. La moglie e agente del calciatore argentino non è mai banale quando deve raccontarsi o svelare qualche dettaglio intimo della sua vita con l'ex calciatore dell'Inter.

La dedica di Wanda che racconta la sua storia d'amore con Mauro

La dedica che Wanda ha scelto per Mauro è molto particolare: “San Valentino è… Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita… o semplicemente scendere in cucina all’alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ne ha voglia), preparargli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio … e essere la migliore a letto … Tutto il resto lo compra con la sua carta … ti amo, Mauro”.