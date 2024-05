Nuova svolta nella carriera di Wanda Nara: lady Icardi ha infatti annunciato su Instagram di essere divenuta la donna immagine di Divas Play Mundial, l’OnlyFans latino, sito di creazione di contenuti per adulti. Su Intrusos, programma televisivo argentino, hanno spiegato come la bionda moglie di Icardi abbia ricevuto una fortuna per il contratto. “Mi dicono […]

Nuova svolta nella carriera di Wanda Nara: lady Icardi ha infatti annunciato su Instagram di essere divenuta la donna immagine di Divas Play Mundial, l'OnlyFans latino, sito di creazione di contenuti per adulti. Su Intrusos, programma televisivo argentino, hanno spiegato come la bionda moglie di Icardi abbia ricevuto una fortuna per il contratto. "Mi dicono che se Wanda vendesse bene, in 6 mesi potrebbe guadagnare un milione di dollari", ha rivelato Pampito Perelló Aciar.