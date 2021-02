Wanda, altra provocazione? Nuova foto dopo Juve-Inter: “Oggi tutto bianco e io di nero”

L'ultimo post della showgirl argentina su Instagram con una scelta cromatica che potrebbe essere non proprio casuale...

Non solo il like di Mauro Icardi sotto il post della Juventus. All'indomani dell'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia per mano della squadra di Andrea Pirlo, la moglie e agente dell'attaccante argentino, Wanda Nara, ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram.