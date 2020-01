Ashley Young è un nuovo giocatore dell’Inter. L’ex United ha firmato un contratto di sei mesi con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva. Il giocatore non vede l’ora di scendere in campo con la sua nuova maglia: “Sono molto entusiasta di essere all’Inter e iniziare questa nuova sfida. Non vedo l’ora di iniziare. Forza Inter“, ha scritto Young su Twitter.